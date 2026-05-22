НовостиОбщество22 мая 2026 11:59

Парламентариев поблагодарили за работу в рамках Дней Пензенской области

Подведением итогов Дней Пензенской области в верхней палате российского парламента началась внеочередная 37-я сессия Законодательного Собрания Пензенской области под председательством Вадима Супикова в пятницу, 22 мая
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко также выступил с кратким докладом, отметив, что Пензенская область в третий раз представила свой потенциал на этом мероприятии. Он подчеркнул важность поддержки, оказанной Советом Федерации, и перечислил реализованные проекты, такие как строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера, двух сельских школ, жилых корпусов в детских лагерях и других объектов.

На заседаниях комитетов Совета Федерации обсуждались важные вопросы, требующие федерального финансирования, включая строительство хирургического корпуса онкодиспансера и реконструкцию очистных сооружений в Пензе. Губернатор также отметил положительные результаты в решении вопросов переноса сроков строительства школы в Арбеково и дорожного узла в районе улицы Ерик.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Дни Пензенской области позволили получить поддержку Совета Федерации для реализации девяти проектов. Проект постановления Совета Федерации был согласован и одобрен на пленарном заседании. Ожидается утверждение документа, после чего начнется подготовка плана его реализации.