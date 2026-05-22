В пензенском правительстве подвели итоги прошедшего отопительного сезона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На заседании правительства Пензенской области подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили планы на новый.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов была тщательно спланирована и проведена качественно. К отопительному сезону подготовили жилой фонд, школы, больницы и культурные учреждения региона. В городских округах и муниципалитетах создали 418 аварийных бригад из 1886 человек, снабдив их специальной техникой (593 единицы).

Олег Мельниченко подчеркнул, что был создан достаточный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварий. Это позволило значительно снизить количество инцидентов в системе отопления. В течение отопительного сезона чрезвычайных ситуаций не возникало, хотя некоторые проблемы, связанные с резкими погодными изменениями, решались оперативно.

На предстоящий сезон необходимо подготовить более 305 тысяч жилых домов, 1089 котельных, 175 центральных тепловых пунктов, 1220 километров теплосетей, более 20 тысяч километров газовых сетей и более 32 тысяч километров электрических сетей. Также важно обеспечить готовность образовательных, медицинских и культурных учреждений региона.

Губернатор потребовал от глав муниципалитетов активно включиться в подготовку к новому отопительному сезону. Он отметил, что главы должны лично контролировать процесс получения паспортов готовности. Врио министра ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин должен еженедельно, а затем ежедневно получать доклады о ходе подготовки.