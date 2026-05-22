В Пензе полицейские выявили сильнейших в стрельбе из автомата Калашникова

В турнире приняли участие 98 спортсменов, представлявших 32 команды подразделений регионального управления МВД и территориальных органов внутренних дел Пензенской области.

Участники выполняли стрельбу из трех положений: лежа, с упором на колено и стоя. В каждом из положений требовалось произвести 30 выстрелов. Победители соревнований были определены по количеству набранных очков.

По итогам турнира определились победители в командном зачете.

Первая группа:

1. Представители УМВД России по городу Пензе;

2. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Заречный»;

3. ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе.

Вторая группа:

1. Отделение МВД России по Камешкирскому району;

2. Отделение МВД России по Наровчатскому району;

3. Отделение МВД России по Шемышейскому району.

В личном первенстве лучший результат показал сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Заречный» Дмитрий Алексеев. Второе место у сотрудника УМВД России по городу Пензе Андрея Умнова. Третье место заняла сотрудница УМВД России по городу Пензе Марина Беловой.