В Пензе полицейские выявили сильнейших в стрельбе из автомата Калашникова

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
В турнире приняли участие 98 спортсменов, представлявших 32 команды подразделений регионального управления МВД и территориальных органов внутренних дел Пензенской области.
Участники выполняли стрельбу из трех положений: лежа, с упором на колено и стоя. В каждом из положений требовалось произвести 30 выстрелов. Победители соревнований были определены по количеству набранных очков.
По итогам турнира определились победители в командном зачете.
Первая группа:
1. Представители УМВД России по городу Пензе;
2. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Заречный»;
3. ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе.
Вторая группа:
1. Отделение МВД России по Камешкирскому району;
2. Отделение МВД России по Наровчатскому району;
3. Отделение МВД России по Шемышейскому району.
В личном первенстве лучший результат показал сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Заречный» Дмитрий Алексеев. Второе место у сотрудника УМВД России по городу Пензе Андрея Умнова. Третье место заняла сотрудница УМВД России по городу Пензе Марина Беловой.