В Мордовии обсудили развитие финансового рынка и кибербезопасность

В ходе встречи обсуждались ключевые направления работы Отделения, включая развитие финансового рынка, повышение финансовой грамотности населения и борьбу с финансовым мошенничеством, а также улучшение доступности финансовых услуг в сельской местности.

Было отмечено, что в связи с поручением Президента РФ о повышении капитализации фондового рынка особое значение приобретает развитие финансового рынка. Бизнес все чаще использует фондовый рынок для привлечения финансирования. Стороны обсудили методологическую поддержку потенциальных эмитентов в этом вопросе.

Финансовое просвещение является важной частью работы Отделения. Оно проводится по различным направлениям: через средства массовой информации, вебинары и онлайн-уроки для школьников и студентов, а также взаимодействие с пенсионерами. Для повышения активности участия в федеральных просветительских проектах необходимо вовлечение работодателей и трудовых коллективов.

Алексей Иванов подчеркнул важность поддержки региона в реализации этих инициатив и отметил готовность Отделения участвовать в крупных мероприятиях и форумах, посвященных финансовой грамотности.

Также обсуждалась доступность финансовых услуг в сельской местности. В муниципалитетах Мордовии этот показатель составляет более 75%. Реализуются проекты «Сельский кабинет» и «Наличные на кассе», а в районах уже открыто пять сельских кабинетов финансовой доступности. Они предоставляют жителям безопасный доступ к порталу «Госуслуги», сайтам МФЦ, банков и финансовых маркетплейсов. Необходимо дальнейшее развитие банковских сервисов, включая сервис «наличные на кассе».

Одной из актуальных тем остается кибербезопасность и профилактика мошенничества. Глава Мордовии поддержал все направления работы регионального Отделения и отметил важность межведомственного взаимодействия для повышения финансовой безопасности населения.