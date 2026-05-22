Более 600 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей

В Пензенской области зарегистрировано 616 случаев укусов клещей. 218 пострадавших – дети до 14 лет.

Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

- Проводите санитарную уборку территории и последующую обработку от клещей.

- Используйте средства защиты от насекомых.

- Носите светлую одежду, длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, а также головные уборы. Заправляйте одежду так, чтобы минимизировать контакт с кожей.

- Регулярно проводите взаимные осмотры.

- Если у вас есть домашние животные, проверяйте их на наличие клещей перед тем, как впускать в дом.

Сдать клеща на исследование можно по адресу: г. Пенза, 4-й проезд Терновского, 3. Телефон для связи: 8 (8412) 36 33 12. Часы приема: понедельник – пятница: с 09:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); суббота: с 09:00 до 13:00 (без перерыва).