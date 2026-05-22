В Пензенской области стартовали мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В музее А.Н. Радищева открылась интерактивная выставка «От знаков к буквам, от бересты к страницам…». Экспозиция посвящена истории письменности на Руси и включает редкие книги и материалы из фондов музея.

На выставке представлены старинные церковные книги на славянском языке, а также большая иллюстрированная азбука XVIII века. Особый интерес вызывают бумага верже и письменные принадлежности разных эпох – от чернильниц и гусиных перьев до современных перьевых ручек.

Посетители выставки узнали о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, создателях славянской азбуки, и познакомились с ее структурой. Для детей была организована игровая программа, в которой они могли попробовать себя в написании текстов с помощью перьев, буквенных штампов и перьевых ручек, что позволило им на практике познакомиться с эволюцией письменных принадлежностей и историей создания рукописных книг.

Организаторы экспозиции отметили, что День славянской письменности и культуры – это не просто памятная дата, а важное напоминание о величии и мощи родного языка.