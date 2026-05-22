Пензенские «Тигры» приняли участие в полевых сборах на территории ДНР

20 бойцов отряда содействия полиции «Тигр» из различных учебных заведений Пензы, Кузнецка, Заречного, Белинского, Мокшанского, Нижнеломовского и Шемышейского районов под руководством командира Алексея Картушина приняли участие в межрегиональных полевых сборах, организованных региональной общественной организацией «Народная дружина».

В первый день пребывания в ДНР пензенцы посетили мемориал Саур-Могила в Горловском районе, возложили цветы и ознакомились с новыми объектами комплекса, посвященными истории Донбасса и подвигам ополченцев 2014 года. Также они посетили монумент «Твоим освободителям, Донбасс» и Аллею Героев в парке Ленинского комсомола Донецка, где расположены бюсты первому главе ДНР Александру Захарченко и другим героям ополчения.

Бойцы отряда «Тигр» встретились с представителями молодежных организаций ДНР и ознакомились с основными направлениями молодежной политики региона. Они посетили молодежный центр в Донецке, осмотрели музейные экспозиции о событиях Русской весны на Донбассе и специальной военной операции.

На протяжении четырех дней пензенские участники сборов жили в палатках и осваивали навыки школы выживания, обращения с оружием, спортивного ориентирования. Под руководством ветеранов они учились тактической подготовке, оказанию первой помощи в экстремальных условиях и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полевых сборах приняли участие более 100 представителей молодежных организаций из ДНР, Запорожской области и Пензенской области.