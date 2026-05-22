Пензенскую область отметили за активное участие в форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пензенская область получила признание на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию РФ за активное участие в форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Вице-премьер страны Марат Хуснуллин выразил благодарность руководителям субъектов федерации за успешное представление своих достижений на форуме, который проходил с 12 по 17 мая в столице Татарстана.

«Я хотел бы поблагодарить те регионы, которые выступили очень активно, – отметил Марат Хуснуллин, обращаясь к участникам заседания. – Это Кировская область, Пензенская область, Донецкая Народная Республика, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Москва и Республика Татарстан».

На стенде Пензенской области в рамках форума были представлены достижения и экспортные возможности ведущих компаний региона, таких как «Мебелони» и ТМ BTS, которые производят корпусную и мягкую мебель, «Бундекс» и ТМ NewMix, специализирующиеся на сухих строительных смесях, производитель дверей скрытого монтажа «Дудорс», а также «Кузнецкий технопарк», входящий в группу компаний «ФомЛайн» и занимающийся производством матрасов, ортопедических подушек, независимых пружинных блоков и компонентов для мягкой мебели.

Марат Хуснуллин положительно оценил экспозицию Пензенской области, подчеркнув высокое качество представленной продукции, инвестиционный потенциал и промышленную активность региона.

«Я доложил Президенту по результатам форума, – сообщил заместитель председателя Правительства РФ на штабе по региональному развитию. – В мероприятии приняли участие представители 99 стран, а объем торговли со странами исламского мира продолжает расти. Нам необходимо активно продвигать свою продукцию, а также импортировать необходимые товары. Еще раз благодарю всех, кто принял участие в форуме – все прошло на высшем уровне».