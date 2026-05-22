Злоумышленник из Рязани незаконно оформлял рассрочки на жителей Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники УМВД России по Пензенской области задержали 20-летнего жителя Рязани, который подозревается в краже денег с банковских счетов граждан, незаконном доступе к информации и продаже абонентских номеров.

По предварительным данным, подозреваемый покупал сим-карты, которые ранее принадлежали жителям Пензенской области и были привязаны к их аккаунтам на маркетплейсах. Он получал доступ к этим аккаунтам и оформлял на их владельцев рассрочки на дорогостоящие товары. Деньги списывались с банковских карт хозяев аккаунтов.

Приобретённые товары злоумышленник продавал через мессенджеры по заниженной цене, используя QR-коды для получения товаров в пунктах выдачи. Когда рассрочка заканчивалась, он продавал сим-карты в теневом сегменте интернета.

Так, используя аккаунт жителя Лунинского района, он оформил рассрочку на покупку смартфона, который затем продал.

На данный момент доказано три таких преступления, а ущерб составил около 150 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек создавал фейковые аккаунты в мессенджерах и также продавал их в интернете.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в Рязани и задержали его. В квартире злоумышленника нашли семь мобильных телефонов, около ста сим-карт, компьютерную технику и банковские карты.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, а также по статьям 272 и 274.4 УК РФ. На время следствия он заключён под стражу.