Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 6:05

В Рузаевском районе выясняют обстоятельства гибели ребенка на водоеме

10-летний мальчик отдыхал на пруду вместе с друзьями
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

По данным Следственного комитета Республики Мордовия, в городе Рузаевка возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок утонул во время купания в местном пруду 21 мая.

В момент происшествия мальчик находился без присмотра взрослых, вместе со сверстниками. Место, где произошла трагедия, не было предназначено для купания.

Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Также устанавливаются причины и условия, которые могли привести к гибели ребенка. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.