В Рузаевском районе выясняют обстоятельства гибели ребенка на водоеме

По данным Следственного комитета Республики Мордовия, в городе Рузаевка возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок утонул во время купания в местном пруду 21 мая.

В момент происшествия мальчик находился без присмотра взрослых, вместе со сверстниками. Место, где произошла трагедия, не было предназначено для купания.

Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Также устанавливаются причины и условия, которые могли привести к гибели ребенка. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.