На Аллее Памяти в Пензе высадили ели

В четверг, 21 мая, на улице Попова в Пензе прошла акция по озеленению Аллеи Памяти. Ранее на этом участке были удалены старые деревья, так как они оказались заражены изумрудной златкой и находились в плохом состоянии. Жители города и пензенский филиал фонда «Защитники Отечества» неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой ликвидировать зараженные насаждения.

На месте старых деревьев были посажены 14 новых саженцев сизо-голубых елей. Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков отметил важность Аллеи для всех горожан. Он подчеркнул, что молодые деревья станут символом уважения к героям, отдавшим жизни за Родину, и заботы о будущем.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших.