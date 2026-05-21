До конца 2027 года в Саранске планируется расселить 13 аварийных домов

Руководитель республики высоко оценил активность и неравнодушие участников встречи к защите прав и интересов жителей региона. Он подчеркнул необходимость решения таких задач, как обучение председателей советов многоквартирных домов (МКД), отсутствие домкомов во многих домах, ремонт инженерных коммуникаций, переселение из аварийного жилья, благоустройство территорий и регулирование тарифов.

Артём Здунов отметил, что ежегодно в республике ремонтируется более 700 тысяч квадратных метров жилья и вводится более 300 тысяч квадратных метров нового жилья. Он также подчеркнул важность замены лифтов, отметив, что за последний год было обновлено около 250 устройств. Глава республики также обратил внимание на благоустройство территорий и систему водоснабжения, отметив, что управляющие компании выбираются собственниками, и у них есть рычаги влияния на них.

Одним из ключевых вопросов стало расселение аварийного жилья. В программу вошли дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Фонд развития территорий выделил дополнительные средства в размере 487 миллионов рублей на реализацию программы, хотя ранее планировалось потратить только 159 миллионов. В Саранске в 2026-2027 годах планируется расселить 13 домов, где проживает около 450 человек.

Домкомы также подняли вопросы благоустройства дворов. Многие просили о благоустройстве не отдельных домов, а целых групп домов, таких как дома Воинова, 26, Сущинского, 4 и Сушинского, 36. Председатель дома №23 по улице Лихачёва поблагодарила за расширение дороги и обновление двора, но отметила, что перенос столбов наружного освещения и спил деревьев для увеличения парковки требуют помощи. В этом году в Саранске будет благоустроено 150 придомовых территорий, а в 2027 году – ещё более 250.

Председатель совета дома №110 по проспекту 70 лет Октября Наталья Тужилкина подняла вопросы качества коммунальных услуг, восстановления благоустройства после работ, обслуживания населения компанией «Ремондис», содержания общедомового имущества и начисления квартплаты. Представитель компании «Ремондис» сообщил о замене техники на более лёгкую.

Председатель совета дома №19 по улице Октябрьская в Луховке выразила благодарность за капремонт дома и попросила оборудовать детскую площадку. Ещё один важный вопрос – оплата затрат на промывку и опрессовку системы отопления. Глава республики поручил проработать этот вопрос на местном уровне.

В завершение встречи Артём Здунов поручил учитывать все предложения домкомов при формировании плана работ и муниципальных программ.