В Пензе сотрудники СК завершили расследование дела о гибели мотоциклистки

Отделом по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ.

В ходе расследования были установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 сентября 2025 года в городе Пензе, в результате которого погибла девушка-мотоциклистка.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в тот день 31-летняя жительница Пензы, управляя мотоциклом марки «YAMAHA YZF-R6», двигалась по улице 8 Марта со стороны улицы Карпинского по крайней левой полосе с превышением скоростного режима — со скоростью около 140 км/ч.

В это же время водитель автомобиля марки «ВАЗ-21074», житель областного центра 1992 года рождения, двигался в противоположном направлении.

На перекрестке с улицей Островского водитель данного автомобиля, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу, что привело к столкновению транспортных средств. В результате аварии водитель мотоцикла скончалась на месте происшествия.

Эксперты провели техническое исследование транспортных средств и подтвердили нарушение правил дорожного движения обеими сторонами. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.