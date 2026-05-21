В Пензе запретят продажу алкоголя в день «Последнего звонка»

Во вторник, 26 мая, в муниципальных школах Пензы состоится «Последний звонок». Согласно постановлению администрации города № 558 от 19 мая, в этот день продажа алкоголя будет ограничена с 10:00 до 22:00.

Руководителям организаций и предпринимателям рекомендовано принять меры для соблюдения данного запрета. Районные администрации должны провести разъяснительную работу с торговыми точками, реализующими алкогольную продукцию. Это необходимо для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья граждан, особенно несовершеннолетних.

Городское управление МВД усилит контроль за соблюдением законодательства в сфере продажи алкоголя. Мониторинг торговых объектов будет проводиться во всех районах Пензы.