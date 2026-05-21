В Саранске состоится открытие сезона уличных фестивалей

23 мая, в субботу, в Саранске состоится открытие летнего сезона уличных фестивалей на Набережной реки Инсар. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 16:00 и обещает стать настоящим семейным праздником.

Артисты городских домов культуры подготовят яркие выступления, чтобы подарить гостям хорошее настроение и заряд бодрости на весь летний сезон.

В рамках мероприятия также будет работать сезонная ярмарка, где можно приобрести саженцы, рассаду и сувениры, детская зона и выставка«Космическая Одиссея». Кроме того, пройдет творческий конкурс «Лучшая семейная фотозона»: приглашаем поддержать участников и сделать вместе с ними яркие и необычные фотографии.