Итоги соревнований среди бригад скорой помощи подвели в Пензе

В среду, 20 мая, были подведены итоги ежегодных соревнований среди линейных бригад скорой медицинской помощи, приуроченные к столетнему юбилею Пензенской областной станции.

В течение нескольких дней девять команд из разных районов области соревновались в скорости и точности выполнения заданий, а также в слаженности действий. Судейская комиссия, состоящая из опытных сотрудников центра, оценивала участников по нескольким критериям: правильность решений, время выполнения задач и согласованность работы внутри бригады.

Программа соревнований включала в себя различные этапы, максимально приближенные к реальным условиям: теоретические тесты, проверку навыков реанимации на компьютере и спасение пострадавших при моделировании ДТП. Медики должны были не только продемонстрировать высокий уровень техники, но и проявить стойкость и решительность.

По результатам всех этапов победителем соревнований стала команда подстанции №1 города Пензы. Второе место заняла команда подстанции №10, расположенной в микрорайоне «Спутник», а третье место досталось команде центральной станции.

Главный специалист по медицине катастроф Пензенской области Александр Гришин отметил: «Специалисты показали выдающиеся навыки и стремление к победе, продемонстрировав идеальную координацию и безупречную технику спасения. Эти соревнования подтвердили высокий профессионализм медицинских работников, готовых всегда прийти на помощь».