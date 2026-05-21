НовостиОбщество21 мая 2026 6:23

Подведены итоги областного конкурса «Инженер года»

Он был организован Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ

В 2026 году на ежегодный областной конкурс «Инженер года» было подано 16 заявок. Победителями стали:

I место – Николай Еремин, инженер-исследователь ЗАО «НПП «МедИнж».

II место – Дмитрий Голушко, главный специалист конструкторского отделения АО «НПП «Рубин».

III место – Александр Кирсанов, начальник отдела конструкторского отделения АО «НПП «Рубин».

Конкурс «Инженер года» с 2026 года проводится без номинаций, что позволяет более объективно оценить достижения участников. Мероприятие направлено на повышение интереса молодежи к научно-техническому творчеству, популяризацию интеллектуальных достижений и стимулирование инновационной активности инженерных кадров региона.

В конкурсе могут участвовать граждане России с высшим образованием, независимо от возраста и должности, которые занимаются инженерной деятельностью в Пензенской области. По итогам конкурса победители получают денежную премию.