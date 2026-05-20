Вадим Супиков принял участие в рабочей встрече с Валентиной Матвиенко

К обсуждению вопросов социально-экономического развития региона были приглашены сенаторы РФ от Пензенской области Юлия Лазуткина и Николай Кондратюк.

Валентина Матвиенко отметила управленческие результаты команды губернатора: «Вам есть чем гордиться. Область показывает устойчивый рост РВП, увеличился индекс промышленного производства. Регион находится на лидирующих местах в Приволжском федеральном округе и в России».

В числе проблем, актуальных не только для Пензенской области, но и для всей страны, спикер СФ назвала демографическую ситуацию, для улучшения которой в регионе введен ряд мер социальной поддержки.

Олег Мельниченко поблагодарил председателя Совета Федерации за внимание к Пензенской области. Сделал акцент на конструктивной работе с комитетами СФ. Губернатор также ознакомил Валентину Матвиенко с интерактивной экспозицией, развернутой в верхней палате российского парламента, презентующей достижения и достопримечательности региона, его историю и перспективы развития.

Председателю СФ были представлены участники региональной программы «Герои Пензенского края»: кавалер ордена Мужества Артем Бушмин, кавалер ордена Мужества, ордена Пензенской области «За мужество и отвагу» Андрей Степанов. Валентина Матвиенко дала высокую оценку реализуемому проекту по привлечению ветеранов спецоперации на государственную и муниципальную службу.

«Дни Пензенской области были насыщены событиями, делегация плодотворно поработала в рамках профильных комитетов СФ. Для коллег-депутатов Законодательного Собрания это хороший опыт парламентской деятельности. Мы заручились поддержкой Совета Федерации в вопросах, решение которых послужит развитию региона и «закроет» целый ряд проблем его жителей», – прокомментировал итоги встречи Вадим Супиков.