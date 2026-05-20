26 мая в Пензе стартует антинаркотический месячник

В Пензе с 26 мая по 26 июня пройдет Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

Основные цели мероприятия - это привлечение внимания общественности к проблемам наркомании и наркопреступности; повышение осведомленности среди молодежи о вреде немедицинского употребления наркотиков и ответственности за участие в их нелегальном распространении; формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотиков, вовлечение детей и подростков в здоровый образ жизни, а также проведение комплексной профилактической работы среди молодежи; противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и психоактивных веществ.

Жители Пензы, обладающие информацией о противоправных действиях, связанных с наркотиками, могут сообщить об этом на горячую линию регионального УМВД по телефону 59-10-10.