Пензенец и москвичка завоевали золото чемпионата России по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Всего чемпионат России по прыжкам в воду собрал около 200 спортсменов страны, включая лидеров национальной сборной — призёров чемпионатов мира и Европы.

В дисциплине «смешанные прыжки с 10-метровой вышки» пензенец Мирослав Киселев выступал в паре с представительницей Московской области Александрой Кедриной.

По итогам соревнований спортсмены стали чемпионами России.

Как отмечает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, в этой же дисциплине успешно выступили и заняли пятое место Маргарита Кувшинова и Тимур Хайле Мариам. Тренеры спортсменов — Татьяна Лукаш и Александр Борисов.