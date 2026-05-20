Пензенские следователи выясняют причины гибели мужчины при пожаре

По факту смерти сельчанина при пожаре в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области проводится проверка.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что возгорание в частном доме по улице Красноармейской в селе Наровчат произошло в 17 часов 19 мая. После ликвидации пожара было обнаружено тело 65-летнего мужчины. По имеющейся информации, он проживал один.

При осмотре на теле погибшего зафиксированы следы термического воздействия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего пожара. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает жителей области, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и, как следствие, травмированию или гибели людей. В целях избежания трагических последствий необходимо соблюдать правила эксплуатации электроприборов, газового и печного оборудования, а также следовать правилам безопасного обращения с огнем.