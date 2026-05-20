Пензенский промышленник выступил в программе на телеканале РБК

Эксперты программы отметили, что рынок машиностроения в России претерпел значительные изменения. Государство стало не только регулятором, но и основным заказчиком, на долю которого приходится более половины спроса. Ключевым инструментом для получения бюджетных средств является реестр российской промышленной продукции, который ведется Минпромторгом России уже 11 лет на основании постановления правительства №719. На данный момент в реестре подтверждено 430 тысяч товарных позиций от 7600 компаний.

Олег Кочетков подчеркнул, что для успеха на рынке необходимо не только выживать, но и постоянно развиваться. Пензенский станкостроительный завод, основанный в 2008 году, является примером успешного нишевого технологического лидера. Компания производит токарные и фрезерные станки, а также обрабатывающие центры с ЧПУ, которые поставляются на машиностроительные предприятия по всей стране.

Вертикальная интеграция стала ключевым фактором успеха для завода. Наличие собственного литейного завода и полный цикл механообработки позволили компании успешно пройти бальную систему 719-го постановления. Олег Кочетков отметил, что включение в реестр стало для завода настоящим спасением.

За последние пять лет доля госзакупок в общем объеме продаж компании увеличилась с 30% до 70%. Преференции по цене и доступ к тендерам с бюджетным финансированием позволяют заводу активно развиваться и масштабироваться. В планах компании – строительство новой производственной площадки в Жуковском площадью 70 тысяч квадратных метров в течение четырех лет.