Пензенские школьники стали призерами финала турнира «Знание.Игра»

В Москве в Национальном центре «Россия» прошел финал Всероссийского интеллектуального турнира «Знание.Игра», организованного Российским обществом «Знание». По итогам определились 10 лучших команд, которые получили призы от партнеров мероприятия.

Финальная часть турнира длилась более двух часов и состояла из восьми раундов. Участники отвечали на вопросы из различных областей знаний, включая науку и технологии, литературу и искусство, политику и экономику. Они также демонстрировали свои знания об истории России, ее народах и традициях, а также вспоминали великих соотечественников, таких как физиолог Павлов и полководец Суворов.

Победителем турнира стала команда «Паллада» из школы №79 города Пензы, в состав которой вошли Дарья Деркачева, Анфиса Плотникова, Даниил Ткачев, Марина Година и Максим Чех. Руководителями команды являются учителя математики И.В. Кондратьев и истории О.В. Тахтеев.

Каждая команда прошла долгий путь, начиная с региональных онлайн-финалов в апреле 2026 года и заканчивая индивидуальными отборочными играми, в которых приняли участие 90 тысяч школьников и студентов колледжей со всей России. За сезон участники ответили на 1020 вопросов и потратили на размышления 765 минут. В ходе турнира они значительно расширили свои знания в различных областях, включая историю и культуру своей страны.

Турнир «Знание.Игра» включен в перечень мероприятий Министерства просвещения России, рекомендованных для проведения в рамках воспитательной работы.