В Пензе снова пройдет акция «Это вам не мусор!»

23 мая с 10:00 до 12:00 рядом с кинотеатром «Октябрь» снова будет проходить экологическая акция «Это вам не мусор!».

Ежемесячно активисты стараются привлечь внимание жителей к важности сортировки отходов. Горожане смогут сдать на переработку стекло, макулатуру, алюминий, жесть, пластик (кроме жесткого черного), мелкую бытовую технику, а также одежду для благотворительности.

Важно, чтобы отходы были чистыми и максимально компактными. Например, пластиковые бутылки следует сжать, выпустив из них воздух.

Все собранные вещи должны быть рассортированы по категориям. Для удобства участников подготовлена информационная листовка с описанием каждой фракции.

После мероприятия отходы отправляются в компанию, которая их досортирует, спрессует и передаст на переработку.