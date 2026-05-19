Вадим Супиков: Поддержка Совета Федерации позволит решить крайне актуальную для региона проблему помощи онкобольным

Во вторник, 19 мая 2026 года, официальные лица провели ряд встреч и приняли участие в расширенном заседании Комитета СФ по социальной политике.

Глава Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил достойное исполнение Пензенской областью постановления Совета Федерации. Выполнено порядка 90%, по словам сенатора РФ, такие результаты вызывают уважение и дают смысл снова оказывать поддержку.

Встреча с председателем Комитета по социальной политике Алексеем Синициным была посвящена социально-экономическому развитию региона в контексте вопросов, запланированных к рассмотрению на расширенном заседании.

К обсуждению мер повышения социального благополучия в Сурском крае были приглашены сенаторы РФ, в том числе от Пензенской области — Юлия Лазуткина и Николай Кондратюк, представители федеральных ведомств. В составе пензенской делегации на заседании присутствовали: депутат Государственной Думы Дмитрий Каденков, вице-спикер регионального парламента, главный врач областного онкодиспансера Антон Столяров, временно исполняющие обязанности руководителей профильных министерств, а также ветеран СВО, участник проекта «Герои Пензенского края» Андрей Степанов.

Губернатор проинформировал сенаторов РФ о ходе реализации пилотного проекта для ветеранов спецоперации с инвалидностью «Сурское мужество», разработанного совместно с Уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и получившего поддержку СФ. Глава региона сделал акцент на ряде льгот, востребованных бойцами СВО и членами их семей. Одна из них — возможность бесплатно или с 50% скидкой посещать спортивные объекты. В этой связи Олег Мельниченко озвучил вопрос включения в государственную программу РФ «Развитие физической культуры и спорта» мероприятий по реконструкции стадиона «Пенза», построенного в 1960 году и с 2012 года выведенного из эксплуатации по причине аварийного состояния.

Кроме того, губернатор сообщил о мерах по предупреждению, ранней диагностике и борьбе с онкозаболеваниями в регионе. Олег Мельниченко поблагодарил спикера СФ Валентину Матвиенко, благодаря поддержке которой в Пензе был построен и начал работу новый лечебно-диагностический корпус областного онкодиспансера. Следствием повышения уровня выявления новообразований стал значительный рост числа оперативных вмешательств. Глава региона констатировал, Пензенской области необходимо строительство хирургического блока, что позволит проводить ежегодно порядка 7 тыс. операций, до 3 тыс. увеличить количество госпитализаций, в конечном итоге — снизить смертность от рака.

Единогласным решением сенаторов РФ – членов Комитета инициативы Пензенской области признаны целесообразными, соответствующие рекомендации будут направлены в Правительство РФ.

«Мы системно подходим к решению задачи народосбережения. Совместные усилия законодательной и исполнительной власти направлены на привлечение к здоровому образу жизни, занятиям спортом, формирование комфортной среды для граждан с ОВЗ, – отметил Вадим Супиков. – Доступность своевременной, качественной, высокотехнологичной помощи в такой сложной сфере как онкология требует консолидированных мер, принятых на всех уровнях. Уверен, поддержка Совета Федерации позволит решить крайне актуальную для региона проблему».