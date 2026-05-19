Лариса Казакова оценила готовность пункта проведения ЕГЭ в Земетчинском районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пункт ГИА, функционирующий на базе школы №3 с 2014 года, успешно прошел проверку на соответствие всем необходимым требованиям. Для обеспечения безопасности и объективности проведения экзаменов в пункте используются современные технические средства: переносные металлоискатели, система видеонаблюдения и оборудование, предотвращающее передачу данных.

Начальник отдела образования Земетчинского района Татьяна Доронцева отметила, что каждая аудитория оборудована специально для участников экзамена, предоставляя им комфортные рабочие места. Для печати контрольно-измерительных материалов используется отдельная рабочая станция, а также организованы столы для раскладки и последующей упаковки экзаменационных работ.

Доронцева также подчеркнула, что экзамены проводятся с применением современных технологий. Полный комплект материалов передается по сети «Интернет», а их печать и сканирование осуществляются непосредственно в аудиториях пункта проведения экзамена (ППЭ).

Штаб ППЭ оснащен всем необходимым для эффективной работы: телефонной связью, системой видеонаблюдения, сейфом, принтером и компьютером. Для общественных наблюдателей предусмотрен отдельный компьютер. Безопасность и здоровье участников и персонала обеспечиваются медицинским кабинетом, укомплектованным средствами для оказания первой помощи. Территория перед входом в ППЭ оборудована помещениями для представителей СМИ и сопровождающих, а также местами для хранения личных вещей. Организован питьевой режим с использованием воды в емкостях и одноразовой посуды.

В 2026 году школа №3 будет выбрана пунктом проведения ЕГЭ для 66 выпускников 11 классов из Земетчинского района, которые будут сдавать единый государственный экзамен по программам среднего общего образования. К ним присоединятся выпускники из Вадинского района, выбирающие дополнительные предметы. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ пройдут 168 выпускников 9 классов, а 6 выпускников сдадут экзамены в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Во время визита Лариса Казакова обратила особое внимание на состояние школы. В 2017 году в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» были проведены масштабные ремонтные работы: капитально отремонтирована кровля, заменены окна, обновлена электропроводка, а также отремонтированы стены и потолок, и обновлена столовая. Министр также проверила организацию питания школьников. В 2023 году в школе был успешно отремонтирован спортивный зал.

По итогам осмотра Лариса Казакова дала ряд наставлений: «Образовательный процесс должен быть качественным и проходить в безопасной и соответствующей нормам среде. Я обращаю внимание на необходимость оперативного устранения выявленных недочетов. Следует привести в надлежащий вид покраску стен, привести в порядок манекены в кабинетах биологии, а также уделить внимание состоянию посуды, исключив использование дефектной посуды. Особое внимание прошу уделить контролю организации питания детей. Это включает проверку качества закупаемых продуктов и наличие медицинских книжек у всего персонала, работающего с продуктами. Мы должны быть уверены в здоровье и безопасности каждого ребенка. Забота о деталях формирует общую атмосферу и является показателем ответственного подхода к образованию».

В настоящее время школа №3 планирует подать заявку на капитальный ремонт в 2028 году. Начальник отдела образования Земетчинского района подтвердил, что соответствующие документы будут подготовлены для включения школы в программу капитального ремонта.

«Мы надеемся, что наша школа будет одобрена на ремонт в 2028 году, – сказала Татьяна Доронцева. – Это позволит нам создать еще более комфортные условия для обучения и развития наших учеников».

Школа №3 имеет долгую историю, отражающую изменения в системе образования страны. Основанная в 1876 году как двухклассное училище, она стала важным культурным центром. В 1928 году училище было преобразовано в школу крестьянской молодежи, а в 1932 году открылась фабрично-заводская семилетка. После ряда слияний и реорганизаций, в 1935-1936 годах школа получила статус средней, который сохранялся до 1961 года. В 1961 году она стала восьмилетней, а в 1970 году вновь получила статус средней. С 2004 года учебное заведение функционирует как Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 рабочего поселка Земетчино.