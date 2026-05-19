Слет юных туристов памяти ветерана Великой Отечественной войны пройдет в Пензе

В Пензе пройдет областной слет юных туристов, который будет посвящен памяти Татьяны Мартыненко, ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина Пензенской области.

В мероприятии примут участие более 200 школьников из различных образовательных учреждений региона. Программа слета включает в себя спортивные соревнования по нескольким дисциплинам: ориентирование по выбору, контрольно-туристский маршрут, пешеходная групповая дистанция (короткая), туртехника, дистанция на велосипедах.

Кроме того, будет организована конкурсная программа, которая включает конкурсы краеведов, командные выступления, медиамарафон и конкурс на знание туристских навыков и быта.