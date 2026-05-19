В Саранске временно ограничат движение из-за проведения полумарафона

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

С 20:00 22 мая до 07:00 23 мая будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств на следующих участках:

- улица Советская (от улицы Серова до улицы Большевистской);

- парковки по адресу: - улица Советская, дом 26 (здание Государственного Собрания Республики Мордовия) и - улица Советская, дом 22 (Дом печати);

- улица Рабочая (от улицы Советской до улицы Коммунистической);

- улица Серова (от улицы Советской до улицы Севастопольской);

- улица Севастопольская (от улицы Красной в посёлке Луховка до улицы А. Невского);

- улица А. Невского (от улицы Московской до улицы Севастопольской);

- улица Кочкуровская (от стадиона «Мордовия Арена» до поворота на гипермаркет «Мегастрой»);

- автодороги, ограниченные - улицами Кочкуровской, парковка у гипермаркета «Мегастрой», - улица Севастопольская, дом 5 (западная сторона), - улица Севастопольская, река Инсар и стадион «Мордовия Арена»;

- автодорога от улицы Севастопольской к гейту №1, за исключением транспортных средств коммунальных и аварийных служб.

С 07:00 до 13:00 23 мая также будет ограничено движение и запрещена стоянка на тех же участках. Однако движение будет разрешено для транспортных средств с пропуском, который выдаёт автономная некоммерческая организация «Гонка Героев».