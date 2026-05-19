Донорская акция «Будь в потоке добра» прошла в Городе Спутнике

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

На территории Города Спутника прошла благотворительная акция «Будь в потоке добра», собравшая десятки жителей, готовых помочь землякам. Мероприятие стало праздником доброты и взаимопомощи, где опытные доноры поддерживали новичков.

Цель акции — пополнить банк донорской крови и привлечь внимание к важности регулярного донорства. Организаторы стремились показать, что помощь может оказать каждый, независимо от профессии и места жительства.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отметила, что жители Спутника активно откликнулись на призыв. Она подчеркнула, что каждый литр крови — это шанс на жизнь для тех, кто нуждается в медицинской помощи.

В акции приняли участие около 30 человек, трое из которых впервые сдали кровь, а трое вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Было заготовлено более 12 литров донорской крови, которая будет тщательно обследована, переработана и направлена в медицинские учреждения региона.