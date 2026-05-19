НовостиНедвижимость19 мая 2026 9:10

«Горводоканал» представил новую технику депутатам городской Думы

В 2026 году компания увеличила инвестиции в приобретение оборудования и автотехники до 50 млн рублей по сравнению с предыдущим годом
Анна ЧЕРНАЯ

Депутаты Пензенской городской Думы ознакомились с обновлённым автопарком компании. Среди них были временно исполняющий обязанности председателя Сергей Васянин, его заместители Юрий Зиновьев и Алексей Петров, а также депутат Владимир Обухов.

Компания обновила свой технический парк, приобретя следующие машины: самосвал КАМАЗ; два аварийно-ремонтных комплекса; два экскаватора отечественной марки ELAZ; фургон на базе УАЗ; две перекачивающие гидростанции с общей производительностью 750 кубометров в час.

В скором времени ожидается поставка автомобиля-электролаборатории для тестирования кабельных линий.

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Герасим Родин отметил, что инвестиционная программа позволила планировать развитие всей системы водоснабжения и водоотведения. Новые технические средства и малые механизмы, такие как откачивающее оборудование, позволяют качественно выполнять необходимые работы и оперативно устранять аварийные ситуации.