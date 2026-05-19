Пенза привлекает все больше автотуристов

Туристы интересуются как известными, так и малоизвестными достопримечательностями, что делает их поездки насыщенными и запоминающимися.

Прибыв в Пензу, многие оставляют автомобили в центре города или на гостиничных стоянках и отправляются исследовать историческую часть. Среди популярных мест – музей одной картины, картинная галерея имени К.А. Савицкого и планетарий. Гости гуляют в парке имени В.Г. Белинского, катаются на аттракционах и посещают зоопарк.

В Пензенской области туристы часто посещают государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и достопримечательности Наровчата, включая музей Александра Куприна, тюремный комплекс XIX века, пещеры мужского монастыря и Свято-Троицкий Сканов монастырь. Скульптурный парк «Легенда» также пользуется популярностью.

Автотуристы интересуются храмами и объектами паломничества. В Пензе выделяются Спасский кафедральный собор, Троицкий женский монастырь и Успенский собор. Паломнические маршруты включают села Соловцовка, Оленевка, Семиключье и Салолейка.

С приходом весны и лета растет интерес к культурным и спортивным событиям. Туристы хотят участвовать в праздниках, знакомиться с местными традициями, пробовать регионную кухню и получать новые впечатления.

Туристско-информационный центр Пензы за год посетили 190 автотуристов. Многие, проезжая через регион транзитом, останавливаются, чтобы познакомиться с достопримечательностями. Центр предоставляет карты города и области, работает ежедневно с 9 до 20 часов по адресу: улица Белинского, 6а/1.

Для планирования поездок туристы могут воспользоваться сайтом «Туризм и отдых в Пензе», где собрана информация о достопримечательностях, мероприятиях, местах питания, размещения и маршрутах. На сайте можно составить индивидуальный маршрут, добавив интересующие объекты в карточку и выбрав «Добавить в маршрут».