Губернатор и сенатор обсудили экспортный потенциал Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Карасин высоко оценил активность региона в международном сотрудничестве и торгово-экономических отношениях с партнерами. Он предложил организовать в Пензенской области выездное заседание комитета.

- Было бы интересно узнать, чем Пенза привлекательна для зарубежных инвесторов, – отметил Карасин.

Мельниченко поддержал идею и добавил, что область открыта для новых направлений взаимодействия.

Губернатор рассказал о сотрудничестве со странами СНГ, а также о выходе на рынки Юго-Восточной Азии.

- Мы активно работаем с Таджикистаном и Узбекистаном, а также наладили экспорт индейки в Сингапур и Малайзию, – отметил он.