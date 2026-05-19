Олег Мельниченко и Андрей Шевченко высоко оценили подготовку к Дням Пензенской области в Совете Федерации

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Перед расширенным заседанием по модернизации коммунальной инфраструктуры в Пензенской области состоялась рабочая встреча губернатора Олега Мельниченко и председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко подчеркнул, что команда региона тщательно подготовилась к проведению Дней Пензенской области в Совете Федерации. Он отметил продуманность и точность всех мероприятий. Шевченко выразил благодарность правительству Пензенской области и сенаторам за их преданность региону и активную поддержку его интересов.

Олег Мельниченко выразил радость от предстоящей работы в Комитете, отметив, что это его родной комитет, где он проработал три с половиной года. Он также выразил благодарность за постоянную поддержку в решении важных вопросов для социально-экономического развития региона.