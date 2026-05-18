23 мая в Саранске общественный транспорт будет ходить по-другому

В Саранске 23 мая изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Ограничение движения будет действовать с 7:00 до 13:00 на следующих улицах: Советская – Серова – Московская – Рабочая – Севастопольская. Это повлияет на маршруты автобусов и троллейбусов.

Автобусные маршруты №№ 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35 будут двигаться по маршруту: Коммунистическая – Ботевградская – Старопосадская – далее по действующим маршрутам вместо улиц Рабочая и Московская.

Маршрут №5 будет следовать по маршруту: Коммунистическая – Ботевградская – Старопосадская – далее по действующему маршруту вместо улицы Севастопольская.

Маршрут №42 после заезда в микрорайон «Юбилейный» будет двигаться по маршруту: Севастопольская – Волгоградская – Коммунистическая – Ботевградская – Старопосадская – далее по действующему маршруту.

Троллейбусные №15 при движении с Юго-Западной части города будет следовать по маршруту: Гагарина – Полежаева – проспект Ленина – Коммунистическая – далее по действующему маршруту вместо улиц А. Невского, Московская, Рабочая. При движении с микрорайона Химмаш маршрут №15 будет следовать по маршруту: проспект Ленина – Васенко – Гагарина – далее по действующему маршруту вместо улиц Рабочая, Московская, А. Невского.