В Пензе проводится акарицидная обработка Олимпийской аллеи

До 23:00 19 мая будет проводиться обработка территории зоны отдыха. В связи с этим Олимпийская аллея будет закрыта для посетителей. Эти мероприятия проводятся для профилактики и борьбы с клещами.

20 мая с 08:00 до 10:00 планируется влажная уборка всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, спортивных тренажеров и других объектов. После завершения уборки аллея откроется для прогулок.

При выгуле домашних животных в течение двух дней после открытия аллеи рекомендуется держать их на поводке, чтобы избежать контакта с зелеными насаждениями, где могут оставаться остатки акарицидных средств.