Кубок главы города по мотокроссу разыграли в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Мероприятие посетили высокопоставленные гости, включая заместителя главы администрации города Константина Спиридонова, начальника управления образования Юрия Каленова и депутата регионального законодательного собрания, члена президиума Федерации мотоциклетного спорта Антона Шаронова.

Соревнования состоялись в 32-й раз и собрали более 100 участников из Пензы, Саратовской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Мордовия. Спортсмены соревновались в классах мотоциклов от 50 до 85 кубических сантиметров, а также в классах «Любители», «Питбайк» и «Open». Самые многочисленные соревнования прошли в классе «Питбайк».

Константин Спиридонов отметил, что мотокросс – это не только сложный, но и красивый вид спорта, привлекающий сильных и целеустремленных людей. Он подчеркнул важность поддержки и развития этого вида спорта в регионе.

Победителями соревнований стали пензенские спортсмены, завоевавшие призовые места во всех классах. Главный судья соревнований, Дмитрий Чикилев, высоко оценил организацию мероприятия и подготовку участников. Зрители активно поддерживали гонщиков, а в перерывах между этапами наслаждались выступлениями артистов и танцами.