НовостиОбщество18 мая 2026 12:19

В Пензе на улице Генерала Глазунова высадили 100 берез

Продолжается реализация экологической инициативы «Зеленая Пенза», инициированной губернатором Олегом Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Сегодня на муниципальной территории вдоль трассы М-5, на улице Генерала Глазунова, были высажены 100 берёз.

В посадке деревьев приняли участие работники молодёжного центра «Юность», сотрудники МБУ «Пензавтодор», члены волонтёрского объединения «Зелёная дружина», студенты Пензенского колледжа транспортных технологий, ученики школы № 78 и жители микрорайона Дальнее Арбеково.

Масштабная акция будет продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия для посадки деревьев.