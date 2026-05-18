В Мордовии стартовал региональный этап игры «Зарница 2.0»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В мероприятии принял участие глава республики Артём Здунов.

«Зарница 2.0» — значимый проект Движения Первых, сочетающий элементы военно-прикладных видов спорта с современными технологиями и новым оборудованием.

В отборочных этапах по всей республике участвовали 14,5 тысячи школьников. В каждом районе прошли местные соревнования, по результатам которых 15 лучших команд получили право представлять республику на региональном уровне.

Наставниками и экспертами выступают участники специальной военной операции. Они помогают детям развивать необходимые навыки и делятся своим опытом. Для подростков это возможность пообщаться с настоящими героями и получить вдохновение, а для ветеранов — вернуться к активной жизни и передать молодым свои знания.

Региональный этап игры в Мордовии продлится с 18 по 21 мая. Участники из средней и старшей возрастных групп будут соревноваться в командных испытаниях и выполнении заданий по военно-прикладным специальностям. Им предстоит выступить в роли командиров, операторов беспилотников, штурмовиков, политруков, военных корреспондентов, сапёров и медиков.

Глава республики обратился к участникам: «Мне приятно видеть, что мы не только за партами, но и на практике готовимся к вызовам времени. Мы живем в непростых условиях информационной войны, и важно, чтобы мы были едины. Врагу это не нравится, но нам необходимо быть сильными. В прошлом году команда школы № 24 города Саранска „Честь имею“ вошла в высшую лигу всероссийской „Зарницы“. Желаю всем командам удачи. Если что-то не получится — учитесь и становитесь сильнее».

Участники регионального этапа поздравили главу республики с днем рождения и выразили благодарность за поддержку молодежных инициатив.

Также с напутственными словами выступили начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин и начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РМ Андрей Каринкин.

Ключевым событием состязаний стала тактическая игра на местности, учитывающая современные вызовы и проведенная в условиях, максимально приближенных к реальным. Глава республики осмотрел площадки, пообщался с участниками, оценил их готовность и обсудил с наставниками предложения по улучшению программы соревнований.