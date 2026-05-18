НовостиПроисшествия18 мая 2026 11:25

В ссоре пензячка разбила о голову сожителя банку

65-летняя пенсионерка может на два года лишиться свободы
Виктор ВИКТОРОВ

В МО МВД России «Колышлейский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что мужчине 1966 года рождения были причинены телесные повреждения стеклянной банкой.

Участковыми уполномоченными полиции была установлена 65-летняя сожительница потерпевшего, причастная к совершению преступления.

Как выяснилось, конфликту предшествовали взаимные нелестные высказывания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.