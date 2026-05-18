В Пензенской области пройдет международный фестиваль воздухоплавания

В Пензенской области с 24 по 26 июля состоится международный фестиваль воздухоплавания. Мероприятие пройдет в Сердобском районе на территории исторической усадьбы Куракиных «Надеждино». Гости региона смогут увидеть современные воздушные шары и подняться в небо, чтобы насладиться видами.

Идею проведения фестиваля поддержал губернатор Олег Мельниченко. Вместе с главой Сердобского района Александром Бедикиным место для мероприятия осмотрели разработчики современных дирижаблей, которые высоко оценили выбранное пространство.

Технический директор компании «Аэронова» Федор Константинов отметил: «Место выбрано великолепно, с него открывается прекрасный вид на пензенские пейзажи. Мы готовы организовать тематические выставки и образовательные мероприятия для детей и взрослых, чтобы популяризировать воздухоплавание. Ведь кто, как не мы, профессионалы, должен заниматься его развитием».

Вадим Тимошенко, президент технопарка «Дом дирижаблей им. К. Э. Циолковского», назвал усадьбу идеальной для встречи дирижаблестроителей: «Это историческое место, возраст которого совпадает с началом эры воздухоплавания. Усадьба была построена и процветала в 1783–1785 годах, когда братья Монгольфье совершили свой первый полет на воздушном шаре. Здесь есть все условия для возрождения традиций и начала нового этапа в российском дирижаблестроении».

Олег Кочетков, генеральный директор пензенского станкостроительного завода и региональный координатор проекта «Выбирай свое», в эфире передачи «Современное станкостроение в России» заявил: «Фестиваль пройдет на базе усадьбы «Надеждино» и станет стимулом не только для возрождения дирижаблестроения, но и для развития этого исторического места. Есть идея сделать его центром притяжения для любителей воздухоплавания и ежегодно проводить здесь международное мероприятие».