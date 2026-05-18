В Совете Федерации стартовали Дни Пензенской области

С 18 по 20 мая в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут Дни Пензенской области.

В рамках них губернатор Олег Мельниченко встретится с Валентиной Матвиенко и расскажет ей о социально-экономическом развитии региона. На выставке, организованной в честь Пензенской области, будут представлены достижения региона.

В рамках пленарного заседания Совета Федерации глава региона примет участие в «Часе субъекта». На заседаниях шести комитетов Совфеда будут обсуждаться вопросы, важные для развития Пензенской области. Также губернатор проведет несколько рабочих встреч.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область участвует в Днях субъекта РФ в Совете Федерации в третий раз. По его словам, это возможность получить поддержку верхней палаты парламента в решении важных социальных задач. Он добавил, что решения, принятые по итогам обсуждений, будут включены в постановление, за выполнением которого Совет Федерации будет следить.