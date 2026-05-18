Пензенцы завоевали медали Чемпионата России по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Турнир собрал около 200 спортсменов страны, включая лидеров национальной сборной - победителей и призеров чемпионатов мира и Европы.

Воспитанники пензенской СШОР водных видов спорта успешно выступили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Серебряными призерами стали Артём Левин (тренер - Олег Кулемин) в паре с Никитой Кудрявцевым из Воронежской области.

Бронзовую медаль завоевал Мирослав Киселев (тренеры - Татьяна Лукаш и Александр Борисов) в паре с представителем Самарской области Кириллом Косимовым.

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».