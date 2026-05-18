«Горводоканал» подвел итоги работы в 2025 году

В 2025 году компания выполнила следующие работы: переложила 8,8 километра водопроводных сетей и 850 метров канализационных; отремонтировала 477 водопроводных колодцев и 381 канализационный; восстановила 24,8 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Особое внимание было уделено реконструкции самотечного канализационного коллектора на улице Строителей, протяженностью 1000 метров и диаметром 800 мм. Также было объявлено о включении в инвестиционную программу реконструкции коллектора на улице Лозицкая и проспекте Победы, общей протяженностью 550 метров и диаметром 800 мм.

С начала 2026 года компания завершила работы по техническому перевооружению вторичных отстойников ОСК, установив илососы. Были проведены строительно-монтажные работы на станции УФ-обеззараживания и реконструкция участка канализационного коллектора от НСК Ахуны до улицы Антонова.

В текущем году «Горводоканал» закупил новую технику, включая 2 аварийно-ремонтных комплекса, 2 экскаватора-погрузчика, самосвал на базе КАМАЗ и цельнометаллический фургон на базе УАЗ. Особое внимание было уделено приобретению специализированного гидравлического оборудования, производительность которого составляет 750 кубометров в час. Это оборудование позволяет оперативно решать задачи, устранять аварийные ситуации и выполнять откачку воды при ремонтных работах на трубопроводах.

На 2026 год запланированы следующие мероприятия: реконструкция сетей водоснабжения на 11 улицах общей протяженностью почти 4 километра; завершение строительства станции УФ-обеззараживания; продолжение реконструкции напорного канализационного коллектора в Ахунах; модернизация очистных сооружений канализации.

В 2025 году «Горводоканал» инвестировал в развитие коммунального хозяйства Пензы 405 миллионов рублей, что на 94% больше, чем в 2024 году. В 2026 году объем инвестиций планируется сохранить на аналогичном уровне.