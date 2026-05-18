Школьники из Пензенской области посещают предприятия в рамках проекта «Билет в будущее»

С начала года почти 10 тысяч учеников 6-11 классов посетили различные производственные площадки.

Например, восьмиклассники школы № 71 Пензы побывали на АО «Пензаспецавтомаш», где узнали о лидерстве завода в производстве «умных» контейнерных АЗС. Школьники ознакомились с цифровыми технологиями контроля топлива и процессом изготовления мобильных автозаправочных станций. Директор по производству Алексей Моисеев рассказал о моделях АЗС, готовых к отгрузке, и процессе их погрузки на трейлеры. Также обсуждались востребованные профессии на производстве.

Учащиеся школы села Уварово Иссинского района посетили ООО «Курск АгроАктив». Они узнали о производственном процессе и современном оборудовании, востребованных профессиях в аграрном секторе и требованиях работодателей к молодым специалистам. Экскурсия расширила их кругозор в аграрных профессиях, помогла задуматься о профессиональном развитии и связи школьного образования с будущей карьерой, а также оценить перспективы трудоустройства в регионе.