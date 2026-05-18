Сестры-воровки украли у гостя из Мордовии полмиллиона рублей в сауне

В полицию Пензы обратился 47-летний житель Мордовии, который сообщил о краже 500 тысяч рублей с его банковского счёта. Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете, и она пригласила его в Пензу.

Они встретились, провели время вместе, выпили алкоголь и пошли в сауну, взяв с собой еще одну девушку. Когда мужчина уснул, его новые знакомые исчезли вместе с деньгами.

Полицейские установили, что это сделали две сестры, 1992 и 1995 года рождения. Они признались, что увидели, как мужчина вводит пароль от банковского кабинета, и воспользовались этим. Деньги были потрачены на новый смартфон и погашение кредитов.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.