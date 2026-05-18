НовостиОбщество18 мая 2026 6:29

Традиционный парад колясок прошел в Пензе

В этом году на него было подано около 60 заявок
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В ЦПКиО имени В.Г. Белинского прошел семейный фестиваль-конкурс колясок.

Победители в разных номинациях распределились следующим образом:

Номинация «Чемпионы»: 1 место заняла семья Салаховых, 2 место – семья Танцыревых, 3 место – семья Моисеевых.

Номинация «Национальный колорит»: 1 место досталось семье Гаврюшиных, 2 место заняла семья Моториных, 3 место – семья Кочергиных.

Номинация «Вперед к звездам!»: 1 место получила семья Крюченковых, 2 место – семья Дедекиных, 3 место заняла семья Арефкиных.

Номинация «Морское очарование»: 1 место присуждено семье Гостяевых, 2 место заняла семья Чебан, 3 место – семья Самыловских.

Все участники были награждены дипломами и подарками от партнеров мероприятия. Победители получили главный приз – годовой абонемент на аттракционы парка Белинского.