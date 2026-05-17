Новый фельдшер приступила к работе в селе Новознаменское

Наталья Кистина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в посёлке Новознаменский Башмаковского района, начала свою работу. После окончания Пензенского областного медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело» она начала карьеру в 2015 году в Пензенской клинической больнице № 6 имени Г.А. Захарьина. Затем она работала в Городской поликлинике, а в 2017 году вернулась в родное Башмаково.

Наталья Владимировна трудоустроилась в ФАП, участвуя в программе «Земский фельдшер» и получив федеральную поддержку.

Главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина отметила, что жители села давно ждали медицинского работника, так как его не было четыре года. К ФАП посёлка Новознаменский прикреплено более 400 человек, большинство из которых — пожилые люди, нуждающиеся в постоянном наблюдении.

Ранее медицинские осмотры в Новознаменском проводились врачом общей практики один-два раза в месяц. Теперь, благодаря новому фельдшеру, жители могут рассчитывать на ежедневное медицинское обслуживание.