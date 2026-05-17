В Пензенской области пройдет гидроавиаслет «Крылья Спутника-2026»

Программа мероприятия будет насыщенной.

22 мая на аэродроме «Сосновка» пройдут показательные и тренировочные полеты.

23 мая основные события развернутся в парке «Города Спутника». С 07:00 до 10:00 состоится перелет гидросамолетов на озеро. В 10:00 начнутся демонстрационные полеты, авто- и мотовыставки, выставки ретро-техники МЧС и военной техники, экспозиции ДОСААФ и «Кванториум». Также состоится гастрофестиваль и открытие торговых рядов на набережной. В 10:30 пройдут показательные выступления гидроциклов. В 11:00 состоится торжественное открытие на центральной сцене Спутника. В 11:20 состоится десантирование парашютистов с самолета Ан-2, которые спустят флаги и приводнятся в озеро с высоты 100 метров. С 11:30 до 19:00 будет проходить концертная программа. С 12:00 до 14:00 состоится парад сухопутной авиации и показательные выступления. С 14:00 до 17:00 пройдет парад гидроавиации. С 17:00 до 19:00 состоятся полеты аэростатов и мотопарапланов. В 18:00 закончится основная летная программа. После захода солнца гостей ожидает праздничный фейерверк и салют с самолета.

24 мая в 08:00 гидросамолеты вернутся на аэродром «Сосновка», где в 12:00 пройдет стратегическая сессия «Развитие гидроавиации общего назначения России».

25 мая в 10:00 запланирован перелет самолетов по маршруту «Сосновка» – «Лермонтово». Пилоты посетят Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».