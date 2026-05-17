Олег Денисов принял участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Он отметил, что в Самаре прошла встреча руководителей из 32 городов. Обсуждались важные вопросы для каждого муниципального образования, включая сохранение культурного наследия, цифровизацию управления и работу местных властей в условиях СВО.

По итогам собрания будут подготовлены проекты решений, которые будут направлены в органы власти для дальнейшего рассмотрения и внедрения.

Также на встрече была посажена Аллея городов Поволжья, состоящая из 32 берез, по одной на каждый город ассоциации.

Олег Денисов добавил, что на Хлебной площади теперь растет береза, отмеченная табличкой с названием «Пенза».