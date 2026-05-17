Сотрудники СК Мордовии напоминают родителям о детской безопасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба регионального СК напоминает, что в связи с установившейся теплой погодой сотрудники следственного управления обращаются к жителям республики с напоминанием: падение из окон многоэтажных домов является одной из причин детского травматизма и смертности.

Незнание или игнорирование родителями простых правил безопасности часто приводит к трагедиям. Москитные сетки не являются защитой – они не выдерживают веса ребенка и создают лишь иллюзию преграды.

Следственное управление призывает родителей соблюдать основные правила безопасности:

Не оставляйте малолетнего ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или есть риск, что малыш может открыть его самостоятельно.

Оборудуйте окна фиксаторами, блокираторами, которые не позволят распахнуть створку, оставляя возможность только для вертикального проветривания.

Отодвиньте от подоконников любую мебель (диваны, стулья, столы), чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на окно.

Не оставляйте спящего ребенка в квартире одного. Проснувшись, он может подойти к открытому окну в поисках родителей.

Жизнь и здоровье вашего ребенка – в ваших руках!

Следственное управление также обращается к гражданам: если вы видите ребенка без присмотра у открытого окна – не проходите мимо! Немедленно примите меры по предупреждению беды и сообщите в правоохранительные органы.

Сообщить о любых фактах оставления детей в опасности и нахождении в трудной жизненной ситуации можно по телефонной линии Следственного управления «Ребенок в опасности» - 8-800-200-19-13 или 123 (для звонков с мобильных телефонов по Республике Мордовия).